2020-01-11T15:05:19+03:00
Общество

На Эльбрусе установили мусорный контейнер в виде огромного сердца

Экологи пытаются привлечь внимание туристов к проблеме засорения высочайшей вершины Европы
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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ЭльбрусЭльбрусФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Экологи установили на горе Эльбрус в Кабрадино-Балкарии огромное сердце и бутылку. Это не инсталляции и не арт-объекты, а контейнеры для сбора мусора.

Как пояснили в организации «Эко-Нальчик», необычная форма призвана привлечь внимание туристов к проблеме засорения высочайшей вершины Европы и подвигнуть утилизировать отходы раздельно. И избавить гору от батареек и пластика, которые серьёзно загрязняют окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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