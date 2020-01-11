На Эльбрусе установили мусорный контейнер в виде огромного сердца
Экологи пытаются привлечь внимание туристов к проблеме засорения высочайшей вершины Европы
ЭльбрусФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Экологи установили на горе Эльбрус в Кабрадино-Балкарии огромное сердце и бутылку. Это не инсталляции и не арт-объекты, а контейнеры для сбора мусора.
Как пояснили в организации «Эко-Нальчик», необычная форма призвана привлечь внимание туристов к проблеме засорения высочайшей вершины Европы и подвигнуть утилизировать отходы раздельно. И избавить гору от батареек и пластика, которые серьёзно загрязняют окружающую среду.
ИСТОЧНИК KP.RU