В Ессентуках разведут огромный костёр из новогодних ёлок

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:30:46+03:00

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Первая лесная красавица присоединилась к масштабной акции на ессентукском озере. Елка, которая радовала ребятишек на утренниках в городском доме культуры станет частью большого костра, который разведут в крещенскую ночь.

В первый же день у неё появились зелёные соседки. Ессентучане тоже решили поделится теплом своей новогодней елки. Все желающие придать новую роль отслужившим новогодним хвойным могут приносить деревья на городское озеро. В Крещенскую ночь тысячи ессентучан согреются именно благодаря елкам и соснам из ессентукских домов. Также гостей праздника ждёт вкусный травяной чай, который будет также сварен на хвойном костре.