Ставрополец пошутил над Минздравом и поплатился
Ставрополец может глубоко пожалеть о глупой шутке над Министерством здравоохранения в соцсетях. Мужчина безо всяких веских причин решил пожаловаться на качество обслуживания в 4-й городской больнице. Он опубликовал в Instagram фотографию с тараканом в тарелке из-под супа.
Министерство здравоохранения Ставрополья быстро отреагировало на публикацию. Пищеблок больницы «невзначай» посетила проверка. Вот только нарушений не нашла. И вот тогда юморист решил признаться, что всего лишь невинно пошутил.
Нестандартное чувство юмора может выйти автору публикации боком: в министерстве официально заявили, что таким образом учреждению был нанесён репутационный ущерб.
— В настоящее время администрация больницы скорой медицинской помощи Ставрополя, оценивая ущерб, нанесенный в очередной раз репутации медучреждения, рассматривает возможность привлечения «шутника» к ответственности, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе краевого Минздрава.
За шуточное фото мужчина может ответить перед закономФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU