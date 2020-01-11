2020-01-11T17:42:34+03:00
Общество

Ставрополец пошутил над Минздравом и поплатился

Парень пожаловался на качество обслуживания, но после проверки «жалоба» оказалась интернет-фейком
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ставрополец может глубоко пожалеть о глупой шутке над Министерством здравоохранения в соцсетях. Мужчина безо всяких веских причин решил пожаловаться на качество обслуживания в 4-й городской больнице. Он опубликовал в Instagram фотографию с тараканом в тарелке из-под супа.

Министерство здравоохранения Ставрополья быстро отреагировало на публикацию. Пищеблок больницы «невзначай» посетила проверка. Вот только нарушений не нашла. И вот тогда юморист решил признаться, что всего лишь невинно пошутил.

Нестандартное чувство юмора может выйти автору публикации боком: в министерстве официально заявили, что таким образом учреждению был нанесён репутационный ущерб.

— В настоящее время администрация больницы скорой медицинской помощи Ставрополя, оценивая ущерб, нанесенный в очередной раз репутации медучреждения, рассматривает возможность привлечения «шутника» к ответственности, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе краевого Минздрава.

За шуточное фото мужчина может ответить перед законом Фото: СОЦСЕТИ

За шуточное фото мужчина может ответить перед закономФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ставрополец пошутил над Минздравом и поплатился
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