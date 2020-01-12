«Ты должна радоваться, что тебя не убили»: В КБР муж забрал у жены ребенка за то, что она ушла к другому

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:51:26+03:00

Тем временем пользователи сети разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает мужчину, и тех, кто жалеет мать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В Кабардино-Балкарии муж не дает жене видеться с малышом за то, что она решила променять его на другого ухажера. Об этой истории в Инстаграме рассказала сама героиня.

- Муж выгнал из дома и забрал ребёнка. Не дает с ним видеться. Это произошло после того, как сказала ему, что ухожу от него к другому. Я больше двух недель не видела своего ребенка. Муж меня везде заблокировал в соцсетях, поменял номера телефонов, домой не пускает. Его родственники тоже не хотят разговаривать со мной. Что мне делать, куда обратиться?, - обращается к подписчикам взволнованная мать.

Тем временем пользователи сети разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает мужчину, и тех, кто жалеет мать.

- Ты должна радоваться, что тебя не убили. И правильно что не дает видеться с детьми. Вряд ли им нужна такая мать, - пишет местная жительница.

- Молодец ваш супруг. Таких «..» надо резать на кусочки, - добавила другая.

- Чужая семья потемки и осуждать действие этого человека ни по Корану, ни по Библии, ни по закону мы не имеем право, - считает девушка, посоветовавшая героине адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU