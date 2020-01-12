2020-01-12T10:08:54+03:00
Общество

Старый Новый Год ставропольцы отпразднуют на площади Ленина

Новогодние гуляния продолжатся в Ставрополе
Ася АСРЯН
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Ставропольцы узнают, как проходили на Руси дни, называемые святкамиСтавропольцы узнают, как проходили на Руси дни, называемые святкамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Всех жителей и гостей краевого центра ждет увлекательная программа «Старый добрый Новый год».

Ставропольцы узнают, как проходили на Руси дни, называемые святками, а также в честь праздника местных жителей приглашают поучаствовать в конкурсах и получить призы.

Хорошее настроение горожанам краевой столицы подарят творческие коллективы: фольклорный ансамбль «Лада», детская группа «Концертино», народный ансамбль «Искорка» и вокальная студия «Лига».

Праздник начнется 13 января в 18:00, сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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