2020-01-12T14:40:32+03:00
Общество

Сильный гололёд ожидается в ближайшее время на Ставрополье

Ставропольская Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть максимально осторожными
Ася АСРЯН
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Следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходовСледует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По прогнозам синоптиков, в Ставропольском крае в ночь с 12 на 13 января ожидается понижение ночных температур, что может спровоцировать обледенение проезжей части, так как несколько часов в регионе идет дождь.

Госавтоинспекция Ставрополья убедительно просит водителей быть максимально осторожными.

Рекомендуется передвигаться с учетом дорожно-метеорологических условий: снизить скорость движения в плотном потоке транспорта, ни в коем случае не выезжать на летней резине.

Водителей призывают пристёгиваться ремнями безопасности, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов. Во внутридворовых двигаться особенно медленно и пропускать горожан.

Напомним, что 13 января жителей и гостей Ставрополя ждут на праздничные гуляния. На главной площади города развернется "Старый, добрый Новый Год".

Ставропольцы узнают, как проходили на Руси дни, называемые святками, а также в честь праздника местных жителей приглашают поучаствовать в конкурсах и получить призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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