Видео: В Беслане вор обокрал дом, напился и уснул на месте преступления

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:48:21+03:00

Похищенные вещи он тут же продал проезжавшему мимо таксисту

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Незваного гостя обнаружила, войдя в свой дом, жительница Беслана. Женщина вернулась под утро, увидела разбитое окно и сразу же обратилась к полицейским. В квартире хозяйки спокойно спал пьяный рецидивист.

А до этого он успел обокрасть ее дом, причем вынес все, что видел: посуду, предметы интерьера, скатерти и прочее.

Недолго думая, мужчина все это продал проезжавшему мимо таксисту. А на вырученные деньги купил алкоголь, напился так, что уснул в том же доме. Когда прибыли полицейские, злоумышленник пытался сбежать, не удалось. Его задержали и доставили в участок.

в Беслане вор уснул на месте преступления.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU