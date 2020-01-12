Видео: В Беслане вор обокрал дом, напился и уснул на месте преступления
Незваного гостя обнаружила, войдя в свой дом, жительница Беслана. Женщина вернулась под утро, увидела разбитое окно и сразу же обратилась к полицейским. В квартире хозяйки спокойно спал пьяный рецидивист.
А до этого он успел обокрасть ее дом, причем вынес все, что видел: посуду, предметы интерьера, скатерти и прочее.
Недолго думая, мужчина все это продал проезжавшему мимо таксисту. А на вырученные деньги купил алкоголь, напился так, что уснул в том же доме. Когда прибыли полицейские, злоумышленник пытался сбежать, не удалось. Его задержали и доставили в участок.
в Беслане вор уснул на месте преступления.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU