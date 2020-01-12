Прекращены поиски без вести пропавшей 16-летней ставропольчанки
16-летняя жительница Ставрополя по имени Ангелина вышла из дома на улице Родосская 8 января и без вести пропала. Ее поисками занялись следователи.
Согласно ориентировки, которую сотрудники ведомства разместили на своих страницах в социальных сетях.
Последний раз ее видели в черном пуховике ниже колен и розовых ботинках.12 января правоохранителям удалось найти девушку.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, никаких преступлений в отношении нее совершено не было.
Все обстоятельства исчезновения Ангелины предстоит выяснить следователям. А пока девушку допрашивают правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU