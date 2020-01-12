2020-01-12T17:34:20+03:00
Общество

Прекращены поиски без вести пропавшей 16-летней ставропольчанки

Девушка вышла из дома и не вернулась. Ее поисками заинтересовались следователи
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР по СтавропольюФото: пресс-служба СКР по Ставрополью
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16-летняя жительница Ставрополя по имени Ангелина вышла из дома на улице Родосская 8 января и без вести пропала. Ее поисками занялись следователи.

Согласно ориентировки, которую сотрудники ведомства разместили на своих страницах в социальных сетях.

Последний раз ее видели в черном пуховике ниже колен и розовых ботинках.12 января правоохранителям удалось найти девушку.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, никаких преступлений в отношении нее совершено не было.

Все обстоятельства исчезновения Ангелины предстоит выяснить следователям. А пока девушку допрашивают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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