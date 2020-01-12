2020-01-12T18:10:13+03:00
Общество

Фильм «Дылда» режиссера из Нальчика получил приз на кинофестивале в США

Картина также вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм»
Ася АСРЯН
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Фото: кадр из фильма «Дылда»Фото: кадр из фильма «Дылда»
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Кинокартина 27-летнего режиссера из Нальчика Кантемира Балагова «Дылда» получила престижную премию FIPRESCI на международном кинофестивале в Палм-Спрингс (США) как «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее фильм получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале в 2019 году.

Картина также вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм».

Напомним, кинокартина «Дылда» представляет собой экзистенциальную драму, повествующую о судьбе двух фронтовых подруг, вернувшихся в Ленинград по окончанию Великой отечественной войны.

Сами создатели киноленты назвали ее историей о том, как женщины пытаются обрести мирную жизнь в городе, который лежит в руинах. В России киноленту показали в конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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