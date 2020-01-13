2020-01-13T01:34:55+03:00
Общество

Летевший в Ставрополь самолет из-за возможных проблем с двигателем вернулся в Шереметьево

На борту находилось 55 пассажиров и 6 членов экипажа
Ася АСРЯН
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Самолет Sukhoi SuperJet 100, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Ставрополь, вернулся назад. Причина - возможные проблемы с двигателем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительной информации, после вылета экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в Шереметьево.

Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме. На борту находилось 55 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших среди них нет.

Сейчас специалисты проводят технический осмотр самолета, чтобы выявить причины инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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