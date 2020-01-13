Летевший в Ставрополь самолет из-за возможных проблем с двигателем вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi SuperJet 100, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Ставрополь, вернулся назад. Причина - возможные проблемы с двигателем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительной информации, после вылета экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в Шереметьево.
Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме. На борту находилось 55 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших среди них нет.
Сейчас специалисты проводят технический осмотр самолета, чтобы выявить причины инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU