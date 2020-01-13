2020-01-13T09:41:07+03:00
Общество

Житель Дагестана возвращает жену через Instagram

Он написал обращение в местный паблик
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В группе о жизни Дагестана в Instagram появился необычный пост. Мужчина просит свою сбежавшую жену вернуться домой. Он рассказал, что накануне они сильно поругались и девушка ушла к родителям, а разговаривать не желает.

- Хочу ей сказать, что осознал все свои ошибки и понял‚ что не могу без нее жить… - пишет отчаявшийся муж.

Такой способ помириться оценили земляки мужчины, которые отметили его искреннее раскаяние. Они призвали и остальных дагестанцев беречь своих жен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-зампреда правительства Ставрополья заподозрили в работе на Госдеп США
Украинский футболист порадовался покорности дагестанских женщин
Угрозы, поборы, генеральские погоны: глава президентского кадетского училища отделался штрафом за преступления
На Ставрополье выявлено предприятие по незаконному производству снюсов
На Ставрополье Дед Мороз вернул детям-инвалидам украденную ёлку
Безлапую собаку вернули в приют во второй раз «из-за трудностей в семье»
Ставропольские полицейские помогли женщине родить
"Руки-Базуки" и Олег Монгол стали официальными бойцами MMA
"Щелкунчик" и "Лебединое озеро": в Ставрополе пройдет концерт в честь 180-летия со дня рождения Чайковского
Обыски проходят в доме водителя правнука шейха Белхароева по делу об убийстве начальника ингушского Центра «Э»
На Ставрополье открыли новую школу, совмещенную с детсадом