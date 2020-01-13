Житель Дагестана возвращает жену через Instagram

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:41:07+03:00

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В группе о жизни Дагестана в Instagram появился необычный пост. Мужчина просит свою сбежавшую жену вернуться домой. Он рассказал, что накануне они сильно поругались и девушка ушла к родителям, а разговаривать не желает.

- Хочу ей сказать, что осознал все свои ошибки и понял‚ что не могу без нее жить… - пишет отчаявшийся муж.

Такой способ помириться оценили земляки мужчины, которые отметили его искреннее раскаяние. Они призвали и остальных дагестанцев беречь своих жен.

ИСТОЧНИК KP.RU