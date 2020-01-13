2020-01-13T10:22:57+03:00
Общество

Главврач больницы Георгиевска прокомментировал скандал с лежащим на бетоне пациентом

По сообщениям в соцсети, мужчине не оказывалась никакая помощь
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: georgievsk_ruФото: georgievsk_ru
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Накануне в ставропольском паблике georgievsk_ru появилось анонимное сообщение о парализованном мужчине, который несколько дней лежит в больнице Георгиевска на полу и не получает помощи от врачей.

Комментарий главврача ГБУЗ СК "Георгиевская Районная Больница" Альберта Каспарова

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- Кричал, что хочет воды и в туалет, внимания никто не обращал, в итоге - три дня без еды и воды! Сегодня после скандала положили его в терапию. При чём тут терапия, если у человека поломана ключица и отказали ноги?! Что же творится, где элементарная человечность?

"КП - Северный Кавказ" дали комментарий в данном медицинском учреждении. По словам главврача больницы Альберта Каспарова, мужчина сказал, что ему некуда идти, поэтому его пришлось госпитализировать. А при поступлении пациента осмотрели терапевт, невролог, травматолог. Никаких причин для его госпитализации обнаружено не было.

Будет решаться вопрос об определении мужчины в учреждение социальной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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