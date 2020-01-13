«Это твёрдая позиция Путина»: Кадыров поддержал прекращение боевых действий в Ливии

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:52:58+03:00

Политик напомнил, что инициатива прекратить с полуночи 12 января боевые действия исходила от президентов России и Турции Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По мнению чеченского политика, в государстве началось движение к прекращению кровопролития

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети прокомментировал события, происходящие в Ливии. По мнению политика, Ливия почти 10 лет находится в условиях гражданской войны, спровоцированной западными странами.

— Убиты Муаммар Каддафи, его семья и тысячи ливийцев. Страна и общество расколоты. Нет признанного всем народом единого руководства, — написал Кадыров в соцсети.

Чеченский лидер также добавил, что Россия является сторонником восстановления мира и сохранения целостности Ливии.

Он поддержал инициативу о прекращении огня в Ливии. По его мнению, это единственно верный шаг в этой сложной ситуации.

— Это твёрдая позиция нашего президента Владимира Путина. Мы считаем, что инициатива Кремля является единственно верным и правильным шагом в сложившихся условиях. Он может стать отправной точкой для восстановления мира и стабильности. Уверен, что Россия может озвучить и новые инициативы по ливийской вопросу, — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

Политик напомнил, что инициатива прекратить с полуночи 12 января боевые действия исходила от президентов России и Турции.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его бой с Александром Емельяненко состоится. Чиновник рассказал подписчикам, какую тактику на поединок он избрал, и показал фрагменты своих спаррингов и тренировки.

По словам Кадырова, он уложит профессионального бойца с одного удара в пятом раунде. Остальные четыре руководитель республики планирует изматывать соперника бегом.

- Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар, - написал Кадыров в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU