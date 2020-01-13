«Это твёрдая позиция Путина»: Кадыров поддержал прекращение боевых действий в Ливии
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети прокомментировал события, происходящие в Ливии. По мнению политика, Ливия почти 10 лет находится в условиях гражданской войны, спровоцированной западными странами.
— Убиты Муаммар Каддафи, его семья и тысячи ливийцев. Страна и общество расколоты. Нет признанного всем народом единого руководства, — написал Кадыров в соцсети.
Чеченский лидер также добавил, что Россия является сторонником восстановления мира и сохранения целостности Ливии.
Он поддержал инициативу о прекращении огня в Ливии. По его мнению, это единственно верный шаг в этой сложной ситуации.
— Это твёрдая позиция нашего президента Владимира Путина. Мы считаем, что инициатива Кремля является единственно верным и правильным шагом в сложившихся условиях. Он может стать отправной точкой для восстановления мира и стабильности. Уверен, что Россия может озвучить и новые инициативы по ливийской вопросу, — написал Кадыров на своей странице в соцсети.
Политик напомнил, что инициатива прекратить с полуночи 12 января боевые действия исходила от президентов России и Турции.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его бой с Александром Емельяненко состоится. Чиновник рассказал подписчикам, какую тактику на поединок он избрал, и показал фрагменты своих спаррингов и тренировки.
По словам Кадырова, он уложит профессионального бойца с одного удара в пятом раунде. Остальные четыре руководитель республики планирует изматывать соперника бегом.
- Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар, - написал Кадыров в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU