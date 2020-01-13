В Пятигорске мужчины жестоко избили учителя истории
В Пятигорске учителя истории жестоко избили двое мужчин. Нападение произошло ночью на Рождество. У педагога диагностировали черепно-мозговую травму.
В тот злополучный день пострадавший провожал двух женщин до подъезда дома по ул Московской. Как раз около подъезда и произошло нападение. Женщинам удалось убежать, а их кавалера избили.
Друзья историка просят помощи в поиске подозреваемых в нападении на «миролюбивого учителя». Они сообщают, что один из нападавших был одет в куртку фирмы "Off-white".
Как сообщили в краевой полиции, по выявленной данному факту проводится проверка. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению противоправного деяния.
Комментирует инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей ставропольской полиции Светлана Сухорукова
В Пятигорске неизвестные жестоко напали на учителя истории.
ИСТОЧНИК KP.RU