В Пятигорске мужчины жестоко избили учителя истории

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:02:02+03:00

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В Пятигорске учителя истории жестоко избили двое мужчин. Нападение произошло ночью на Рождество. У педагога диагностировали черепно-мозговую травму.

В тот злополучный день пострадавший провожал двух женщин до подъезда дома по ул Московской. Как раз около подъезда и произошло нападение. Женщинам удалось убежать, а их кавалера избили.

Друзья историка просят помощи в поиске подозреваемых в нападении на «миролюбивого учителя». Они сообщают, что один из нападавших был одет в куртку фирмы "Off-white".

Как сообщили в краевой полиции, по выявленной данному факту проводится проверка. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению противоправного деяния.

Комментирует инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей ставропольской полиции Светлана Сухорукова 00:00 00:00

В Пятигорске неизвестные жестоко напали на учителя истории.

ИСТОЧНИК KP.RU