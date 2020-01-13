2020-01-13T12:01:41+03:00
Происшествия

За попытку изнасиловать ребенка ставрополец осужден на 6 лет

Он завел 7-летнюю девочку в подъезд, где готовился совершить злодеяние
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Петровском округе осужден мужчина, который посягнул на половую неприкосновенность маленькой девочки.

Не раз судимый Юрий Белозеров осужден по статье «Насильственные действия сексуального характера».

В апреле минувшего года Белозеров встретил на улице 7-летнюю девочку, которую завел в подъезд и попытался изнасиловать. Но его испугали вошедшие в подъезд люди.

На Ставрополье осужден педофил.

Суд назначил педофилу за попытку насилия 6 лет и 3 месяца колонии особого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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