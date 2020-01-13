На Ставрополье открыли новую школу, совмещенную с детсадом

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:54:33+03:00

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В Предгорном районе в поселке Мирном открыли среднюю школу, совмещенную с детсадом. Здание — бывший долгострой. Еще в 2000-х его возведение было заморожено, а некоторым детям все эти годы приходилось учиться в старом маленьком школьном здании Мирного, другим — вообще ездить в соседние села.

По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова на окончание строительства объекта в 2019 году выделили средства, а работы завершили до Нового года. В школе уже идут занятия. Здание рассчитано на 500 школьников и 100 малышей.

В новой школе есть 4 кабинета технологии: кабинеты кулинарии, обработки тканей, мастерские по обработке дерева, металла.

На территории школы оборудована спортивная площадка в 225 кв.м, 4 игровые площадки построены для детсадовцев.

ИСТОЧНИК KP.RU