2020-01-13T12:59:14+03:00
Общество

Обыски проходят в доме водителя правнука шейха Белхароева по делу об убийстве начальника ингушского Центра «Э»

Следственные действия проходят с раннего утра 13 января в ингушском селении Сурхахи
Ася АСРЯН
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Некоторые связывают убийство Эльджеркиева с делом об убийстве Белхороева, посчитав это кровной местью влиятельной религиозной общиныНекоторые связывают убийство Эльджеркиева с делом об убийстве Белхороева, посчитав это кровной местью влиятельной религиозной общиныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С раннего утра 13 января силовики проводят обыски в ингушском селе Сурхахи. Следственные действия связаны с делом о громком убийстве братьев Эльджаркиевых, информирует «Интерфакс-Юг».

Известно, что сотрудники центра по противодействию экстремизму регионального МВД обыскивают дом экс- водителя-охранника убитого в конце декабря 2018 года правнука шейха Батал-хаджи Белхороева Ибрагима Белхороева.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту убийства правнука одного из самых почитаемых святых в Ингушетии Батал-Хаджи Белхароева. Напомним, что 31 декабря 2018 года в Назрани злоумышленники из огнестрельного оружия несколько раз выстрелили в автомобиль Hyundai Solaris.

От полученных травм на месте скончался 46-летний житель республики, а 28-летний водитель легковушки Або Аушев был доставлен в реанимацию. Молодой человек при обстреле иномарки правнука шейха получил 18 пулевых ранений.

После этого инцидента Аушева для личной безопасности вывезли из республики. На потомка духовного наставника уже совершали покушения. Так, в сентябре 2008 года недоброжелатели взорванли его автомобиль. Тогда Белхроев и еще один человек были ранены.

На этом ряд громких событий не закончился: весной 2016 года машину Белхороева сожгли возле его квартиры.

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина уголовное дело по факту убийства потомка шейха передано в Главное следственное управление СКР по СКФО.

Некоторые связывают убийство Эльджеркиева с делом об убийстве Белхороева, посчитав это кровной местью влиятельной религиозной общины.

Однако ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мотивом убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом стала его профессиональная деятельность.

- Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева. При этом у нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве, - прокомментировал заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

Он также добавил, что следователи установили причастность к совершенным преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц. Действуя в составе организованной банды, злоумышленники совершили вооруженное посягательство на офицера, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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