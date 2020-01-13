2020-01-13T13:48:44+03:00
Общество

"Щелкунчик" и "Лебединое озеро": в Ставрополе пройдет концерт в честь 180-летия со дня рождения Чайковского

Мероприятие пройдет 29 января
Евгения СОКОРЕВА
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В 2020 году отмечают 180 годовщину со дня рождения великого русского композитора Петра Чайковского. В Ставропольской филармонии по этому поводу 29 января пройдет концерт.

Как рассказал "КП-Северный Кавказ" специалист по связям с общественностью Антон Конев, симфонический оркестр, камерный хор и солисты филармонии исполнят романсы, арии и дуэты из опер, фрагменты знаменитых балетов Чайковского "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". А также прозвучат музыка к драматическим спектаклям и сцены из оперы "Евгений Онегин".

ИСТОЧНИК KP.RU

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