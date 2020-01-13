Ставропольские полицейские помогли женщине родить
Они расчистили путь для водителя, который вез ее в больницу по пробкам
Фото: УГИБДД по СК
Изменить размер текста:
Ставропольские полицейские спасли рожающую женщину. К инспекторам Шпаковского района обратился взволнованный водитель, который сообщил, что в салоне авто находится его беременная сестра, и у нее начались роды.
Но по пробкам мужчина боялся не успеть довезти сестру до больницы.
Тогда с сиренами и маячками инспекторы расчистили путь водителю. Роженица благополучно добралась до врачей, а уже через 15 минут родилась девочка весом 3,150 килограммов. Ее назвали Варвара, сообщает пресс-служба УГИБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU