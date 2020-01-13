2020-01-13T14:59:38+03:00
Общество

Ставропольские полицейские помогли женщине родить

Они расчистили путь для водителя, который вез ее в больницу по пробкам
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
Изменить размер текста:

Ставропольские полицейские спасли рожающую женщину. К инспекторам Шпаковского района обратился взволнованный водитель, который сообщил, что в салоне авто находится его беременная сестра, и у нее начались роды.

Но по пробкам мужчина боялся не успеть довезти сестру до больницы.

Тогда с сиренами и маячками инспекторы расчистили путь водителю. Роженица благополучно добралась до врачей, а уже через 15 минут родилась девочка весом 3,150 килограммов. Ее назвали Варвара, сообщает пресс-служба УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-зампреда правительства Ставрополья заподозрили в работе на Госдеп США
Украинский футболист порадовался покорности дагестанских женщин
Угрозы, поборы, генеральские погоны: глава президентского кадетского училища отделался штрафом за преступления
На Ставрополье выявлено предприятие по незаконному производству снюсов
На Ставрополье Дед Мороз вернул детям-инвалидам украденную ёлку
Безлапую собаку вернули в приют во второй раз «из-за трудностей в семье»
Ставропольские полицейские помогли женщине родить
"Руки-Базуки" и Олег Монгол стали официальными бойцами MMA
"Щелкунчик" и "Лебединое озеро": в Ставрополе пройдет концерт в честь 180-летия со дня рождения Чайковского
Обыски проходят в доме водителя правнука шейха Белхароева по делу об убийстве начальника ингушского Центра «Э»
На Ставрополье открыли новую школу, совмещенную с детсадом