Ставропольские полицейские помогли женщине родить

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:59:38+03:00

Они расчистили путь для водителя, который вез ее в больницу по пробкам

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Ставропольские полицейские спасли рожающую женщину. К инспекторам Шпаковского района обратился взволнованный водитель, который сообщил, что в салоне авто находится его беременная сестра, и у нее начались роды.

Но по пробкам мужчина боялся не успеть довезти сестру до больницы.

Тогда с сиренами и маячками инспекторы расчистили путь водителю. Роженица благополучно добралась до врачей, а уже через 15 минут родилась девочка весом 3,150 килограммов. Ее назвали Варвара, сообщает пресс-служба УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU