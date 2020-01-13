На Ставрополье Дед Мороз вернул детям-инвалидам украденную ёлку

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:25:17+03:00

После всех праздников неизвестный подкинул дерево вместе с игрушками

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В ночь на 13 января неизвестный в костюме Деда Мороза вернул украденную ёлку детям-инвалидам. Праздничное дерево пропало 30 декабря с игровой площадки для особенных ребят вместе с украшениями, пишет «Ставропольская правда».

Информацией о возвращении ёлки поделился глава Изобильненского округа Владимир Козлов. По его мнению ёлкокрад действовал под страхом общественного порицания.

Местные жители заявили, что поступок едва ли можно считать раскаянием, ведь новогодняя красавица уже не нужна.

ИСТОЧНИК KP.RU