На Ставрополье выявлено предприятие по незаконному производству снюсов

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:38:56+03:00

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На Ставрополье провели больше 700 проверок по незаконной торговле снюсом, пишет NewsTracker. С 1 января запрещено продавать некурительную никотиносодержащую продукцию. В такой смеси содержится в пять раз больше никотина, чем в сигарете.

Сейчас проводятся внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью прекратить продажу некурительной никотиносодержащей продукции без соответствующих документов, предусмотренных техническими регламентами Таможенного союза, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

За первый месяц года уже обнаружено предприятие незаконно производящее смеси. Из продажи уже изъято больше 12 тысяч упаковок бестабачной никотинсодержащей продукции, предназначенной для рассасывания, под наименованиями Hype, Fedrs, Blax, Corvus, Nicteon, СКИФ, LYFT POLAR MINT, LYFT ICE COOL, LYFT FREEZE, MAD MAMBA.

Дети в опасности: на Ставрополье намерены запретить никотиносодержащие смеси 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU