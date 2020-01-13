2020-01-13T20:02:45+03:00
Общество

Украинский футболист порадовался покорности дагестанских женщин

Александр Алиев порадовался, что девушки не могут присутствовать на мужских праздниках
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Украинский футболист Александр Алиев порадовался покорности дагестанских женщин и строгости местных обычаев. Больше всего ему понравилось, что красавицы не мешают мужчинам наслаждаться жизнью во время застолий.

В ходе интервью на Youtube-канале «Миля» Алиев рассказал, как во времена его выступления за «Анжи», попадал в гости к местным футболистам.

— Женщины нам накрыли стол и ушли. Я спросил его, почему всё так? Он сказал, что так принято. Чуть позже они скромно зашли, спросили можно ли убрать со стола. И мы дальше сидим с пацанами. Разве что дети иногда забегают, — рассказал Алиев.

Футболисту обычай пришёлся по вкусу. А вот его собеседники рассмеялись, узнав, что общество без женщин так понравилось Александру.

Напомним, что Алиев выступал за махачкалинский «Анжи» с января 2014 по январь 2015 года. За клуб, представляющий столицу Дагестана, он провёл 22 матча и забил 3 мяча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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