2020-01-13T20:43:09+03:00
Политика

Экс-зампреда правительства Ставрополья заподозрили в работе на Госдеп США

Ирину Кувалдину вывели из правительства, против неё возбуждено уголовное дело
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Ирина Кувалдина. Фото: пресс-служба правительства Ставропольского краяИрина Кувалдина. Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края
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Экс-зампред правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина могла работать в интересах политических оппонентов Российской Федерации. А именно — Госдепа США. К таким выводам пришли источники, на которые ссылается Newstracker.

Собеседник издания считает, что Ирина Кувалдина «работала в интересах западных партнеров и внедряла в системе образования чуждые либеральные ценности». В частности, по инициативе зампреда в каждой школе были учреждены «противоречащие семейным традициям» должности уполномоченного по правам ребёнка.

Кроме того, работая зампредом по образованию и медицине, Кувалдина могла содействовать введению программ, разработанных западными организациями. Речь, в первую очередь, идёт об Агентстве США по международному развитию (USAID). Однако на данный момент подтверждения этой информации от официальных источников не поступало.

Напомним, Ирину Кувалдину подозревают в превышении должностных полномочий. В 2017 году Ставропольский колледж связи, по её инициативе, получил 2,6 миллиона рублей на создание «безбарьерной среды». Загвоздка в том, что программа по её формированию на тот момент уже не действовала. Ну а директором колледжа является муж Ирины Павел Кувалдин. В марте 2019 года по этому же уголовному делу его приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вывел Ирину Кувалдину из состава правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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