2020-01-14T09:33:19+03:00
Происшествия

5-летний мальчик на Ставрополье случайно сжег своего папу

Он оставил игрушку на печи и вышел на улицу играть
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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В Георгиевском округе следком начал проверку после гибели двух человек в пожаре.

13 января в жилом доме станицы Лысогорская вспыхнул огонь из-за игр ребенка.

5-летний малыш, гостивший у родственников, оставил игрушку на печи. Игрушка загорелась, пламя распространилось дальше. Умерли отец ребенка и его знакомая. Бабушка мальчика получила ожоги конечностей. А ребенок находился на улице и не пострадал.

Идет проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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