«Скоро я буду миллиардером!»: Макрегор раскрыл сумму гонорара за бой с Нурмагомедовым

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:53:17+03:00

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал журналистам, какую сумму он заработал по итогам боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, поединок состоялся осенью 2018 года и завершился победой Хабиба болевым приемом.

— Сколько сделал за бой с Хабибом? 50 млн долларов. Они думают, что я тост, но я все еще свежая булочка, — прокомментировал Конор в интервью порталу ESPN.

Также Конор назвал свой гонорар за за предстоящий 18 января поединок с Дональдом Серроне. Ирландец пообещал поклонникам, что к 35 станет миллиардером.

Напомним, ранее Конор Макгрегор обвинил дагестанцев в трусости, но сбежал от «разговора» с ними через чёрный вход.

При этом спортсмен не постеснялся лишний раз подразнить ненавистников.

— В этой игре только один крутой злодей. Этот зверь из Ирландии сейчас пишет сообщение прямиком из своего президентского номера «Ритц-Карлтона». До скорой встречи, — написал Макгрегор в Твиттер. Правда, чуть позже, свой пост удалил.

Толпа стала расходиться только поздней ночью, когда стало окончательно понятно, что ирландец сумел проникнуть в номер в обход парадного входа. Однако в соцсетях жители республики до сих пор планируют, как поквитаться с обидчиком, заявившим, что «не приедет в Дагестан даже [по большой нужде]».

ИСТОЧНИК KP.RU