2020-01-14T11:02:06+03:00
Происшествия

На Ставрополье приставы несколько дней поджидали должника у дома

Рано утром его удалось схватить
Полина ШАПОШНИКОВА
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Житель Ипатовского района отказывался платить штраф за нетрезвое вождение. Суд назначил мужчине 30 тысяч рублей, но нарушитель игнорировал требования, скрывался от судебных приставов, крайне редко покидая дом. Дверь он и вовсе никому не открывал.

Несколько дней приставы наблюдали за домом неплательщика. И рано утром такая слежка дала результат. Мужчина был задержан и доставлен в отдел. На него составлен новый административный протокол. А суд удвоил штраф.

После этого 90-тысячную задолженность ставрополец погасил через неделю, рассказали в УФССП по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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