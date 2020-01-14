На Ставрополье приставы несколько дней поджидали должника у дома

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:02:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ипатовского района отказывался платить штраф за нетрезвое вождение. Суд назначил мужчине 30 тысяч рублей, но нарушитель игнорировал требования, скрывался от судебных приставов, крайне редко покидая дом. Дверь он и вовсе никому не открывал.

Несколько дней приставы наблюдали за домом неплательщика. И рано утром такая слежка дала результат. Мужчина был задержан и доставлен в отдел. На него составлен новый административный протокол. А суд удвоил штраф.

После этого 90-тысячную задолженность ставрополец погасил через неделю, рассказали в УФССП по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU