2020-01-14T13:41:48+03:00
Происшествия

9 ставропольцев уличены в экстремизме

Они обсуждали на собраниях нетерпимость к представителям других религий
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Невинномысске заведено уголовное дело на 9 человек, которые подозреваются в участии в экстремистской организации.

Несмотря на то, что Верховный суд вынес решение о ликвидации одной из религиозных организаций в России, подозреваемые проводили собрания у себя дома. На них шло обсуждение религиозной нетерпимости к представителям других конфессий, пропагандировалось превосходство учений этой организации над другими религиями. Участники организации изучали запрещенную литературу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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