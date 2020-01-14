Mercedes размозжил «Приору» в КЧР: три человека погибли
Причиной аварии стала неосторожность водителя иномарки
Фото: УГИБДД МВД по КЧР
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В Карачаево-Черкесии три человека погибли в аварии Mercedes и «Приоры». Водитель иномарки неосторожно выехал на «встречку», что и стало причиной трагедии.
— ДТП произошло на 68-м километре трассы «Черкесск — Домбай». Предварительно, именно иномарка выехала на встречную полосу движения, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по КЧР.
Отечественный автомобиль буквально размозжило об иномарку. Водитель и два пассажира «Лады» погибли на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU