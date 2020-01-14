2020-01-14T11:20:10+03:00
Происшествия

Mercedes размозжил «Приору» в КЧР: три человека погибли

Причиной аварии стала неосторожность водителя иномарки
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: УГИБДД МВД по КЧРФото: УГИБДД МВД по КЧР
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В Карачаево-Черкесии три человека погибли в аварии Mercedes и «Приоры». Водитель иномарки неосторожно выехал на «встречку», что и стало причиной трагедии.

ДТП произошло на 68-м километре трассы «ЧеркесскДомбай». Предварительно, именно иномарка выехала на встречную полосу движения, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по КЧР.

Отечественный автомобиль буквально размозжило об иномарку. Водитель и два пассажира «Лады» погибли на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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