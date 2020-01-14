Сорвавшегося в пропасть альпиниста спасли на Эльбрусе

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:33:38+03:00

Мужчина упал на подходах к вершине

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Специалисты высокогорного спасотряда Эльбруса вытащили упавшего в пропасть альпиниста из Минска. Белорус решил в одиночку подняться на высочайшую вершину Европы, но на подступах сорвался.

— Поисково-спасательные работы начались ночью 14 февраля. Поступила информация, что 36-летний альпинист-одиночка из Минска сорвался во время восхождения и получил травмы. Шестеро спасателей отправились на «Скалы Пастухова», на высоту 4800 метров. К 7:25 часам мужчину спасли и передали медикам, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сообщается, что альпинист получил травмы грудной клетки. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

mchskbr На Эльбрусе спасли сорвавшегося в пропасть альпиниста - как работают высокогорные спасатели

ИСТОЧНИК KP.RU