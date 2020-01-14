2020-01-14T21:58:10+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья поздравил журналистов с Днем печати

Среди тех, кого глава края отметил, была заместитель редактора "КП - Северный Кавказ" Марина Арзуманян
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил журналистов с профессиональным праздником. Одним из лучших работников регионального медиасообщества оказалась заместитель главного редактора "КП - Северный Кавказ" Марина Арзуманян.

- Лучшим вручены награды. Тем, кто ежедневно трудится, чтобы люди знали, чем живёт Ставрополье. Есть хорошее выражение: о светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, о светлом настоящем – журналисты, - написал Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

Глава края пожелал журналистам профессиональных успехов в новом году.

vladimirvladimirov5807vladimirvladimirov5807
Поздравление журналистов от Владимира Владимирова
1431 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Ставрополья поздравил журналистов с Днем печати
Число отравившихся от питьевой воды в Дагестане выросло до 32 человек
iPhone 11 получит победитель конкурса от Рамзана Кадырова
Портфель привлеченных средств физлиц Сбербанка превысил 1 триллион рублей
На Ставрополье 14-летнюю девочку из детдома ищет полиция
Александр Резюк: «Развивать систему образования можно сотрудничеством, а не пятиминутными сенсациями»
Три человека отравились питьевой водой в Дагестане
Пранкера, севшего мужчине на колени, избили в Ставрополе
В Минводах начали благоустраивать сквер «Дружба»
Стальной дагестанец: фанаты нашли способ приобрести частичку Хабиба Нурмагомедова
За навязывание православия накажут школу в Кабардино-Балкарии
В Ингушетии уволили отца напавшего на пост ДПС террориста
Кадыров вошёл в тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров России
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
Главу Кисловодска призовут к ответу после критики Матвиенко
В Ставрополе демонтируют новогодние ёлки
«Сегодня под ручку, а завтра уже будет поздно»: дагестанец призвал «братьев» не гулять в обнимку с девушкой
На Ставрополье таможенники не дали москвичу угостить друзей снюсами
На Ставрополье назван самый неблагодарный труд