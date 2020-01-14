Губернатор Ставрополья поздравил журналистов с Днем печати
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил журналистов с профессиональным праздником. Одним из лучших работников регионального медиасообщества оказалась заместитель главного редактора "КП - Северный Кавказ" Марина Арзуманян.
- Лучшим вручены награды. Тем, кто ежедневно трудится, чтобы люди знали, чем живёт Ставрополье. Есть хорошее выражение: о светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, о светлом настоящем – журналисты, - написал Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.
Глава края пожелал журналистам профессиональных успехов в новом году.
ИСТОЧНИК KP.RU