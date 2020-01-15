В Махачкале тушили иранский сухогруз
Огонь вспыхнул в капитанской каюте
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В Махачкале в торговом морском порту произошло возгорание на иранском сухогрузе. Спасатели из регионального МЧС оперативно приступили к тушению. Скоро огонь был ликвидирован, как сообщает заместитель капитана порта Тагирбек Тагирбеков.
В пожаре обошлось без человеческих жертв, а причину возникновения возгорания предстоит выяснить. Начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.
Известно, что огонь начал распространяться из капитанской каюты.
ИСТОЧНИК KP.RU