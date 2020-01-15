Карантин из-за африканской чумы введен в Изобильненском округе

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:15:12+03:00

Недавно его ввели в Буденновском районе

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В Изобильненском округе идут карантинные мероприятия в связи с обнаружением очага африканской чумы свиней, гласит постановление губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, опубликованное на сайте официальной правовой информации края.

Карантин ввели, чтобы не допустить распространения АЧС на территории региона.

Очаг опасной болезни выявлен на ферме в 6,5 км от села Птичье, где массово погибли свиньи.

Об АЧС заговорили еще в начале января, когда в селе Покойном Буденновского района умерли 8 свиней на территории частного подворья. Причиной падежа стала все та же африканская чума. Пришлось уничтожить всех свиней в селе.

ИСТОЧНИК KP.RU