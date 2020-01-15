Бизнесмен на Ставрополье подозревается в хищении 7 млн при ремонте дорог

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:52:58+03:00

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Бизнесмен из Ставрополя подозревается в крупном хищении бюджетных средств. По данным следствия, он похитил около 7,5 млн рублей, предназначенных на подрядные работы по ремонту автодорог.

Предприниматель зарегистрировал фирму, которая занималась строительством автомобильных дорог. Однако, опасаясь возможного наказания, скрыл свое участие в работе организации, номинально назначив учредителем и директором подставное лицо.

Сам злоумышленник посодействовал победе организации в электронном аукционе на реконструкцию дорог в Петровском горокруге. Был заключен контракт, подрядчик получил больше 80 млн рублей. Но в акты о приемке выполненных работ были включены фиктивные данные. На этом бизнесмен и заработал около 7, 5 млн рублей.

Идет расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU