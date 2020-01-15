2020-01-15T11:12:20+03:00
Общество

Задержаны ещё два человека по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Сейчас правоохранители допрашивают задержанных, уточняют их роль в этом преступлении
Ася АСРЯН
Поделиться:
Следователи раскрыли мотив резонансного убийства главы центра «Э» ИнгушетииСледователи раскрыли мотив резонансного убийства главы центра «Э» ИнгушетииФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Силовики задержали ещё двух подозреваемых в рамках расследования резонансного дела об убийстве начальника Центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, информирует «Интерфакс-Юг».

Сейчас правоохранители допрашивают задержанных, уточняют их роль в этом преступлении. Известно, что подозреваемые – жители Ингушетии.

Напомним, с братьями Эльджаркиевыми расправились 2 ноября 2019 года в центре Москвы. Киллер выпустил в них не менее 10 пуль и сделал контрольные выстрелы в головы.

Убитых 4 ноября похоронили на родовом кладбище в Назрани. На похороны собралось больше 5 тысяч человек.

Ранее «Комсомолка» писала, что следователи раскрыли мотив резонансного убийства главы центра «Э» Ингушетии.

Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» поделился заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

- Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева. При этом у нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве, - прокомментировал Краснов.

Он также добавил, что следователи установили причастность к совершенным преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц. Действуя в составе организованной банды, злоумышленники совершили вооруженное посягательство на офицера, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соперник Макгрегора назвал единственный способ победить Хабиба
Ставропольский космонавт снял пожары в Австралии из космоса
Первая конференция со СМИ главы Ставрополья пройдет в необычном месте
В СКФО назначен начальник управления Генпрокуратуры
Туалетная бумага - за светильник, лоток мяса - за часы: ставропольцы отказались от денег и меняются вещами в соцсетях
Серийный насильник осуждён за надругательство над малолетними дагестанками
После смерти младенца в Ставрополе возбуждено дело
Кавказская «голая» блогерша в хиджабе сбрила усы и бороду
Кадыров прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Видео: туристы на Эльбрусе смотрят трансляцию президента РФ на высоте 3847 метров
На Ставрополье суд ждет троих мужчин, убивших ветерана под одеялом
Число заболевших от питьевой воды в Дагестане увеличилось до 44 человек
Молочная продукция пятигорского завода представляла угрозу для жизни
Облавы на чеченцев в Германии начались из-за фотографии на телефоне
ВТБ стал лидером по объемам привлечения средств в ПИФы в 2019 году
«Только не мебель!»: Приставы нашли слабое место ставропольского должника
Обнародованы уникальные кадры макета аэропорта Ставрополя
Задержаны ещё два человека по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Агрессивный ставрополец исколол женщину и оставил истекать кровью
Бизнесмен на Ставрополье подозревается в хищении 7 млн при ремонте дорог