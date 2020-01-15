Задержаны ещё два человека по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:12:20+03:00

Сейчас правоохранители допрашивают задержанных, уточняют их роль в этом преступлении

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Силовики задержали ещё двух подозреваемых в рамках расследования резонансного дела об убийстве начальника Центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, информирует «Интерфакс-Юг».

Сейчас правоохранители допрашивают задержанных, уточняют их роль в этом преступлении. Известно, что подозреваемые – жители Ингушетии.

Напомним, с братьями Эльджаркиевыми расправились 2 ноября 2019 года в центре Москвы. Киллер выпустил в них не менее 10 пуль и сделал контрольные выстрелы в головы.

Убитых 4 ноября похоронили на родовом кладбище в Назрани. На похороны собралось больше 5 тысяч человек.

Ранее «Комсомолка» писала, что следователи раскрыли мотив резонансного убийства главы центра «Э» Ингушетии.

Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» поделился заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

- Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева. При этом у нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве, - прокомментировал Краснов.

Он также добавил, что следователи установили причастность к совершенным преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц. Действуя в составе организованной банды, злоумышленники совершили вооруженное посягательство на офицера, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU