Обнародованы уникальные кадры макета аэропорта Ставрополя
Как будет выглядеть аэропорт краевого центра через 2 года
Фото: vladimirvladimirov5807
Изменить размер текста:
Макет аэропорта Ставрополя после реконструкции продемонстрировал глава края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Работы по обновлению воздушной гавани краевого центра начинаются со второго полугодия 2020 года. Изменятся взлетно-посадочная полоса, перрон и рулёжные дорожки. Серьёзные перемены произойдут и в аэровокзальном комплексе. Новый терминал внутренних воздушных линий сможет пропускать 480 пассажиров в час.
Все изменения планируется завершить за 2 года. Географию полетов также расширят.
Вид аэропорта Ставрополя через 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU