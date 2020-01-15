Обнародованы уникальные кадры макета аэропорта Ставрополя

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:24:47+03:00

Как будет выглядеть аэропорт краевого центра через 2 года

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Макет аэропорта Ставрополя после реконструкции продемонстрировал глава края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Работы по обновлению воздушной гавани краевого центра начинаются со второго полугодия 2020 года. Изменятся взлетно-посадочная полоса, перрон и рулёжные дорожки. Серьёзные перемены произойдут и в аэровокзальном комплексе. Новый терминал внутренних воздушных линий сможет пропускать 480 пассажиров в час.

Все изменения планируется завершить за 2 года. Географию полетов также расширят.

Вид аэропорта Ставрополя через 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU