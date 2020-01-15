2020-01-15T11:45:40+03:00
Происшествия

«Только не мебель!»: Приставы нашли слабое место ставропольского должника

Они пришли в самый радостный момент выгрузки покупок и испортили его
Полина ШАПОШНИКОВА
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225 тысяч рублей вернул банку житель Ипатовского района после ареста мягкой мебели.

Мужчина стал уклоняться от погашения кредита через несколько месяцев после того как, взял деньги. Он думал, что ему все сойдет с рук потому, что официальной работы не имел, недвижимость и транспорт на него в собственность также оформлены не были.

Всегда являющиеся некстати судебные приставы решили наведаться к неплательщику и застали его за выгрузкой комплекта новой мягкой мебели. Мебель приставам понравилась, потому как заказчиком значился должник, они наложили на нее арест.

Через три дня растерянный мужчина заплатил по счетам, сообщили в УФССП по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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