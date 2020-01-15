ВТБ стал лидером по объемам привлечения средств в ПИФы в 2019 году

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:10:10+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам 2019 года ВТБ стал безусловным лидером российского рынка по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. За год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами 49,5 млрд руб. Это порядка половины средств, привлеченных всеми игроками рынка.

Наилучшую динамику на рынке показали ВТБ - Фонд Сбалансированный (привлечено за год 18,2 млрд руб., годовая доходность здесь и далее на 31.12.2019 г. - 23,6%) и ВТБ - Фонд Казначейский (12,3 млрд руб., годовая доходность - 11,3%). Высокий уровень доверия инвесторов к фондам ВТБ обусловлен в том числе высокими показателями эффективности управления их активами. Так, по данным Investfunds, по итогам 2019 г. ВТБ - Фонд Акций оказался самым доходным среди всех фондов акций на рынке со стоимостью чистых активов более 100 млн руб. Его годовая доходность составила 38%.

ВТБ - Индекс Мосбиржи занял первое место среди всех индексных фондов со стоимостью чистых активов (СЧА) более 100 млн руб (годовая доходность - 37,4%). ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций стал вторым по доходности в рэнкинге фондов смешанных инвестиций с СЧА более 100 млн руб. (годовая доходность - 32,2%, СЧА - 10,9 млрд рублей, привлечение за год - 7,7 млрд руб.).

Фонды ВТБ также остаются лидерами по версии Investfunds по минимальным инфраструктурным расходам. Первое место рейтинга занимает ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг. ВТБ - Фонд Казначейский остается номером один на российском рынке по объему средств под управлением. Его стоимость чистых активов по итогам года составила 40,5 млрд руб. Всего в линейке ВТБ представлено 25 фондов, покрывающих различные классы активов, как на локальном, так и на международном рынках.

- Мы видим рост интереса населения к инвестиционным продуктам. Паевые инвестиционные фонды являются особенно востребованными: они дают возможность инвестировать даже минимальные средства в широко диверсифицированный портфель. Минимальная сумма инвестирования в открытые фонды ВТБ составляет 5 тыс. руб. с возможностью дальнейшего ее пополнения на 1 тыс. рублей. В биржевые фонды можно начать вкладывать средства с еще меньшей суммы, совершая сделки исходя из рыночной стоимости пая. Данные операции можно осуществить в один клик в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Сделать инвестиции доступными для всех - наша стратегическая задача. Мы верим, что в скором будущем инвестирование станет нормой для каждого человека при управлении сбережениями, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.

ИСТОЧНИК KP.RU