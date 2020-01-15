Облавы на чеченцев в Германии начались из-за фотографии на телефоне

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:43:09+03:00

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В Германии продолжается расследование дела против чеченских исламистов. В спецоперации, обысках и поисках подозреваемых приняли участие 180 сотрудников спецслужб, оперативные действия велись в четырёх регионах: Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии. Позже выяснилось, что причиной для такой масштабного расследования стали простые снимки, найденные на смартфоне.

Мужчина был задержан полицией для планового досмотра в конце 2019 года. Как сообщает The Berlin Spectator, на его телефоне обнаружили снимки синагоги, что показалось крайне нехарактерным для мусульманина.

На данный момент по уголовному делу проходят пятеро подозреваемых. Все они — чеченские исламисты. Берлинская прокуратура, считает, что они придерживались крайне радикальных взглядов и искали места для теракта.

— В ходе прошедших обысков оснований для ареста подозреваемых пока нет. Расследование не подтвердило подозрения. Сейчас идёт оценка полученных улик, — сообщает Берлинская прокуратура в Twitter.

Официальные представители России и Чеченской Республики заявлений по поводу инцидента не делали. «КП - Северный Кавказ» продолжает следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU