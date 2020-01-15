Молочная продукция пятигорского завода представляла угрозу для жизни
Руководство заплатит крупный штраф
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Пятигорской фирме присудили штраф в 400 тысяч рублей за производство некачественной молочной продукции.
Изготовитель нарушил требования технических регламентов, которые создали угрозу жизни и здоровью людей.
Как показала проверка нарушены физико-химические показатели (массовая доля белка, жирно-кислотный состав молочного жира коровьего молока).
Решение суда пока в законную силу не вступило, сообщает краевая прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU