Молочная продукция пятигорского завода представляла угрозу для жизни

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:45:09+03:00

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Пятигорской фирме присудили штраф в 400 тысяч рублей за производство некачественной молочной продукции.

Изготовитель нарушил требования технических регламентов, которые создали угрозу жизни и здоровью людей.

Как показала проверка нарушены физико-химические показатели (массовая доля белка, жирно-кислотный состав молочного жира коровьего молока).

Решение суда пока в законную силу не вступило, сообщает краевая прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU