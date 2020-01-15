2020-01-15T15:09:43+03:00
Происшествия

Число заболевших от питьевой воды в Дагестане увеличилось до 44 человек

По факту возбудили уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фото
Изменить размер текста:

Следователи из Дагестана открыли уголовное дело об отравления 44 человек из Кизляра питьевой водой. В ведомстве в факте заражения нашли нарушение первой части 238 статьи УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Согласно данным следствия, в период с 6 по 14 января 2020 года в Кизлярскую городскую больницу обратились 44 местных жителя с одинаковыми симптомами. Среди них десять детей. Всем пациентам поставили диагноз "острая кишечная инфекция", больных госпитализировали.

Как ранее писала "КП - Северный Кавказ", причиной отравления стало загрязнение питьевой воды в одном из микрорайонов города. Местные жители установили канализацию и подключили ее к дренажной системе Кизляра. Водопроводная труба, которая идет под этой системой, прорвалась.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В расследовании задействованы, в том числе, сотрудники и эксперты Управления Роспотребнадзора республики, специалисты в области санитарно-эпидемиологической безопасности, - сказано в пресс-релизе Следственного комитета по Дагестану. По сообщению Минздрава республики, в Кизляре организовали работу инфекционного штаба.

Обновление на 15 часов 15 января

По данным Минздрава Дагестана, в Кизлярской городской больнице лежит 69 человек с диагнозом "острая кишечная инфекция", 38 из которых - дети. Три человека, в том числе - один ребенок, отказались от госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соперник Макгрегора назвал единственный способ победить Хабиба
Ставропольский космонавт снял пожары в Австралии из космоса
Первая конференция со СМИ главы Ставрополья пройдет в необычном месте
В СКФО назначен начальник управления Генпрокуратуры
Туалетная бумага - за светильник, лоток мяса - за часы: ставропольцы отказались от денег и меняются вещами в соцсетях
Серийный насильник осуждён за надругательство над малолетними дагестанками
После смерти младенца в Ставрополе возбуждено дело
Кавказская «голая» блогерша в хиджабе сбрила усы и бороду
Кадыров прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Видео: туристы на Эльбрусе смотрят трансляцию президента РФ на высоте 3847 метров
На Ставрополье суд ждет троих мужчин, убивших ветерана под одеялом
Число заболевших от питьевой воды в Дагестане увеличилось до 44 человек
Молочная продукция пятигорского завода представляла угрозу для жизни
Облавы на чеченцев в Германии начались из-за фотографии на телефоне
ВТБ стал лидером по объемам привлечения средств в ПИФы в 2019 году
«Только не мебель!»: Приставы нашли слабое место ставропольского должника
Обнародованы уникальные кадры макета аэропорта Ставрополя
Задержаны ещё два человека по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Агрессивный ставрополец исколол женщину и оставил истекать кровью
Бизнесмен на Ставрополье подозревается в хищении 7 млн при ремонте дорог