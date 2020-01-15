Число заболевших от питьевой воды в Дагестане увеличилось до 44 человек

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:09:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи из Дагестана открыли уголовное дело об отравления 44 человек из Кизляра питьевой водой. В ведомстве в факте заражения нашли нарушение первой части 238 статьи УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Согласно данным следствия, в период с 6 по 14 января 2020 года в Кизлярскую городскую больницу обратились 44 местных жителя с одинаковыми симптомами. Среди них десять детей. Всем пациентам поставили диагноз "острая кишечная инфекция", больных госпитализировали.

Как ранее писала "КП - Северный Кавказ", причиной отравления стало загрязнение питьевой воды в одном из микрорайонов города. Местные жители установили канализацию и подключили ее к дренажной системе Кизляра. Водопроводная труба, которая идет под этой системой, прорвалась.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В расследовании задействованы, в том числе, сотрудники и эксперты Управления Роспотребнадзора республики, специалисты в области санитарно-эпидемиологической безопасности, - сказано в пресс-релизе Следственного комитета по Дагестану. По сообщению Минздрава республики, в Кизляре организовали работу инфекционного штаба.

Обновление на 15 часов 15 января

По данным Минздрава Дагестана, в Кизлярской городской больнице лежит 69 человек с диагнозом "острая кишечная инфекция", 38 из которых - дети. Три человека, в том числе - один ребенок, отказались от госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU