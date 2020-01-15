2020-01-15T14:00:59+03:00
Общество

Видео: туристы на Эльбрусе смотрят трансляцию президента РФ на высоте 3847 метров

Несмотря на сильный ветер, к экрану периодически подходят лыжники, чтобы послушать главу государства
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба курорта "Эльбрус"Фото: пресс-служба курорта "Эльбрус"
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Лыжники и сноубордисты на склоне горы Эльбрус станции Гара-Баши на высоте 3847 метров смотрят трансляцию ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Как рассказала пресс-секретарь курорта Дарья Пуденко, туристы не могут долго задерживаться, так как налетает сильный ветер. Однако в начале трансляции собрались около 20 лыжников.

Экран работает в отличном качестве, периодически у него останавливаются отдыхающие, чтобы послушать главу государства.

трансляция послания президента России на склоне Эльбруса.

Напомним, что сегодня, 15 января президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Видео: туристы на Эльбрусе смотрят трансляцию президента РФ на высоте 3847 метров
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