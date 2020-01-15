Видео: туристы на Эльбрусе смотрят трансляцию президента РФ на высоте 3847 метров
Лыжники и сноубордисты на склоне горы Эльбрус станции Гара-Баши на высоте 3847 метров смотрят трансляцию ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
Как рассказала пресс-секретарь курорта Дарья Пуденко, туристы не могут долго задерживаться, так как налетает сильный ветер. Однако в начале трансляции собрались около 20 лыжников.
Экран работает в отличном качестве, периодически у него останавливаются отдыхающие, чтобы послушать главу государства.
трансляция послания президента России на склоне Эльбруса.
Напомним, что сегодня, 15 января президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU