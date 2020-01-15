Серийный насильник осуждён за надругательство над малолетними дагестанками

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:56:47+03:00

Четыре месяца он насиловал двух девочек 5 и 8 лет

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Серийный сексуальный маньяк, насиловавший малолетних дагестанок, осуждён в Махачкале. 59-летний мужчина несколько месяцев насиловал девочек 5 и 8 лет. И поплатился за это сполна.

— Его обвинили и признали виновным в совершении пяти преступлений по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Надругательство над детьми длилось четыре месяца — с августа по ноябрь 2018 года. На территории садоводческого общества «Мелиоратор» в Махачкале пожилой мужчина совершал преступления против детей. Как они попали туда, в правоохранительных органах не уточняют.

— Обвинение, утверждённое прокуратурой, было рассмотрено в Ленинском районном суде. Подозреваемого признали виновным и назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы, — резюмировали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU