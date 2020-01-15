2020-01-15T16:56:58+03:00
Общество

В СКФО назначен начальник управления Генпрокуратуры

Им стал Михаил Александров
Полина ШАПОШНИКОВА
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Начальником управления Генпрокуратуры РФ в СКФО стал Михаил Александров. Приказ о его назначении подписал генеральный прокурор страны Юрий Чайка. 47-летний государственный советник юстиции 3 класса окончил Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности юриспруденция. Затем он получил высшее военное образование и высшее образование в сфере международных отношений.

Трудовую деятельность начал в прокуратуре Архангельской области. Служил в МВД России на следственных и руководящих должностях. С 2014 года работал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Александров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

ИСТОЧНИК KP.RU

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