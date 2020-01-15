Первая конференция со СМИ главы Ставрополья пройдет в необычном месте

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:14:19+03:00

Обсуждать социальные вопросы и вопросы экономики журналисты и глава края будут в "Лофте"

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Пресс-конференцию в молодежном пространстве «Лофт» 16 января в Ставрополе проведет глава края Владимир Владимиров.

Это первая в наступившем году встреча губернатора с журналистами.

На ней планируется обсудить вопросы экономики, благоустройства края и развитие туристической отрасли.

Как пишет «Ставропольская правда», часть вопросов посвятят подготовке и проведению 9 мая в регионе. Ведь в 2020 исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU