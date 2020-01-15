2020-01-15T19:29:43+03:00
Спорт

Соперник Макгрегора назвал единственный способ победить Хабиба

Дональд Серроне считает, что дагестанца нужно отправить в нокаут — иначе шансов просто не будет
Андрей ФАДЕЕВ
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Хабиба Нурмагомедова невозможно победить в борьбеХабиба Нурмагомедова невозможно победить в борьбеФото: REUTERS
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Соперник Конора Макгрегора Дональд Серроне, с которым ирландец встретится 18 янваля, назвал единственный способ победить чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Боец уверен, что дагестанца нужно вырубать одним мощным ударом. Иных путей просто нет.

Дональд побеседовал с журналистами ESPN перед грядущим боем. Не обошли и тему предыдущего соперника, который заставил ирландца молить о пощаде. И, несмотря на то, что сам Нурмагомедов недвано назвал Серроне «очкошником», американец высказался о нём с восхищением.

— Все знают...все понимают, что Хабиб — грёбанное чудовище. Он зверюга. Делает тейкдаун, кладёт тебя на настил и контролирует, контролирует, контролирует... Тебе нужно найти способ отправить его в нокаут, это единственный способ что-то изменить, — считает Серроне.

Бой Дональд Серроне — Конор Макгрегор в России можно будет посмотреть в ночь на 19 января. Бойцы сойдутся в октагоне за право быть следующим претендентом на чемпионский пояс. И победитель этого поединка встретиться с победителем боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Конечно, боссы UFC и сам ирландец мечтают о повторении самого громкого боя UFC: Хабиб против Конора. Однако и у самого Серроне есть реальные шансы вскоре самому попробовать отправить россиянина в нокаут.

Самый ожидаемый бой за пояс в лёгком весе между дагестанцем и Тони Фергюсоном пройдёт несколько позже — он назначен на 18 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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