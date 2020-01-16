На Ставрополье начали готовиться к выплатам увеличенного маткапитала
Предстоят изменения на законодательном уровне
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Глава Ставрополья прокомментировал Послание Президента России Федеральному Собранию. Владимир Владимиров заявил, что работа по подготовке документов на поддержку семей с детьми в крае уже начата.
Потребуется изменение краевого законодательства. Но, как подчеркнул губернатор, «важно максимально быстро сделать возможным проведение выплат увеличенного материнского капитала, семьям с детьми, на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, материнского капитала на первого ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU