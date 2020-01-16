2020-01-16T10:37:33+03:00
Происшествия

На Ставрополье ушлая сиделка продала дом бабушки и забрала ее деньги

Все вскрылось после смерти пенсионерки
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Степновском районе сиделка стала фигуранткой дела о мошенничестве. Внучка после смерти бабушки не смогла вступить в наследство, так как жилье было уже продано. Сделку провела при жизни хозяйки ее сиделка.

С согласия пенсионерки и на основании доверенности, женщина нашла покупателей, без оформления полного пакета документов получила от них 700 тысяч рублей, которые присвоила.

Но со смертью бабушки покупатели потребовали вернуть деньги. Тогда сиделка попыталась убедить их в том, что сумма уже передана пенсионерке. Хотя 700 тысяч спокойно лежали на счету злоумышленницы.

35-летняя женщина проходит подозреваемой по делу о мошенничестве. Идет расследование, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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