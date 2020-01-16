2020-01-16T10:55:09+03:00
Происшествия

Скандального адвоката Хасавова оставили под арестом еще на три месяца

Там же остается другой фигурант дела - экс-советник председателя правительства Дагестана Абдусалам Джамалутдинов
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Басманный суд Москвы продлил арест адвоката Дагира Хасавова на три месяца. Юриста подозревают в воспрепятствовании правосудию, передает пресс-служба суда.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля, - сообщают в суде.

Кроме этого, пребывание в СИЗО продлили экс-советнику председателя правительства Дагестана Абдусаламу Джамалутдинову. Бывший чиновник проходит фигурантом по тому же делу.

Против Хасавова возбудили уголовное дело по первой части 294 статьи и четвертой части 309 статьи УК РФ. Его обвиняют в воспрепятствовании правосудию и подкупе свидетелей. В сентябре 2019 года адвоката задержали в Лефортовском суде Москвы, где проходило слушание его подзащитного, экс-заместителя врио премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. Вину Хасавов не признал.

В конце октября прошлого года Юсуфову и его начальнику Абдусамаду Гамидову дали 5,5 и 6,5 лет тюрьмы соответственно. Мужчин осудили за присвоение 41 миллиона рублей бюджетных средств, которые хотели потратить на реконструкцию изолятора в Махачкале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расследуется дело в связи с разрушением старинных башен в Ингушетии
По Ставрополю могут проехать танки и разрушить дороги
Губернатор прокомментировал секс-скандал с мэром Георгиевска
Глава Ставрополья перезванивает по видеосвязи тем, кто в него не верит
Как в Петергофе: в музее Ставрополя внедряют новейшие технологии
В краевом минздраве отреагировали на видео с тараканом в больнице Буденновска
В Дагестане вандал изрезал портреты ветеранов Великой Отечественной войны
В Минводах на проселочной дороге потеряли гроб
Член наркобизнеса из Пятигорска получил длительный срок заключения
На Ставрополье ищут длинноволосую девушку на велосипеде
Скандального адвоката Хасавова оставили под арестом еще на три месяца
На Ставрополье ушлая сиделка продала дом бабушки и забрала ее деньги
На Ставрополье начали готовиться к выплатам увеличенного маткапитала