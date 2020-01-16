Скандального адвоката Хасавова оставили под арестом еще на три месяца

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:55:09+03:00

Там же остается другой фигурант дела - экс-советник председателя правительства Дагестана Абдусалам Джамалутдинов

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Басманный суд Москвы продлил арест адвоката Дагира Хасавова на три месяца. Юриста подозревают в воспрепятствовании правосудию, передает пресс-служба суда.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля, - сообщают в суде.

Кроме этого, пребывание в СИЗО продлили экс-советнику председателя правительства Дагестана Абдусаламу Джамалутдинову. Бывший чиновник проходит фигурантом по тому же делу.

Против Хасавова возбудили уголовное дело по первой части 294 статьи и четвертой части 309 статьи УК РФ. Его обвиняют в воспрепятствовании правосудию и подкупе свидетелей. В сентябре 2019 года адвоката задержали в Лефортовском суде Москвы, где проходило слушание его подзащитного, экс-заместителя врио премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. Вину Хасавов не признал.

В конце октября прошлого года Юсуфову и его начальнику Абдусамаду Гамидову дали 5,5 и 6,5 лет тюрьмы соответственно. Мужчин осудили за присвоение 41 миллиона рублей бюджетных средств, которые хотели потратить на реконструкцию изолятора в Махачкале.

ИСТОЧНИК KP.RU