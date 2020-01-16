2020-01-16T11:07:14+03:00
Происшествия

На Ставрополье ищут длинноволосую девушку на велосипеде

Она пропала три дня назад
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Лиза АлертФото: Лиза Алерт
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25-летняя Виктория Воротынцева, проживающая в селе Красногвардейское, пропала с 13 января. Три дня о судьбе девушки беспокоятся близкие. Ее фото распространены по всему Интернету. К поиску подключились волонтеры отряда «Лизы Алерт».

Виктория высокого роста, с длинными волосами. В день исчезновения была одета в серую короткую куртку с капюшоном, черное платье с красно-серой полосой на груди (как на фото) и серую шапку. С собой у нее был велосипед красного цвета "Стелс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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