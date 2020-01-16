2020-01-16T11:43:44+03:00
Происшествия

Член наркобизнеса из Пятигорска получил длительный срок заключения

Почти 10 лет колонии назначил ставропольцу суд
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Пятигорска уличен в причастности к наркобизнесу. Он организовывал поставки и сбывал крупные партии «синтетики». Александр Соколов был членом преступной группы, работал через «закладки».

Об этом стало известно правоохранителям.

Дома у него обнаружена партия синтетического наркотического средства (0,030 кг), которую он планировал реализовать на территории Ставрополья.

Еще в 2017 года на Соколова было заведено уголовное дело. А 15 января 2020 суд признал его виновным и назначил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расследуется дело в связи с разрушением старинных башен в Ингушетии
По Ставрополю могут проехать танки и разрушить дороги
Губернатор прокомментировал секс-скандал с мэром Георгиевска
Глава Ставрополья перезванивает по видеосвязи тем, кто в него не верит
Как в Петергофе: в музее Ставрополя внедряют новейшие технологии
В краевом минздраве отреагировали на видео с тараканом в больнице Буденновска
В Дагестане вандал изрезал портреты ветеранов Великой Отечественной войны
В Минводах на проселочной дороге потеряли гроб
Член наркобизнеса из Пятигорска получил длительный срок заключения
На Ставрополье ищут длинноволосую девушку на велосипеде
Скандального адвоката Хасавова оставили под арестом еще на три месяца
На Ставрополье ушлая сиделка продала дом бабушки и забрала ее деньги
На Ставрополье начали готовиться к выплатам увеличенного маткапитала