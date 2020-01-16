Член наркобизнеса из Пятигорска получил длительный срок заключения

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:43:44+03:00

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Житель Пятигорска уличен в причастности к наркобизнесу. Он организовывал поставки и сбывал крупные партии «синтетики». Александр Соколов был членом преступной группы, работал через «закладки».

Об этом стало известно правоохранителям.

Дома у него обнаружена партия синтетического наркотического средства (0,030 кг), которую он планировал реализовать на территории Ставрополья.

Еще в 2017 года на Соколова было заведено уголовное дело. А 15 января 2020 суд признал его виновным и назначил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU